Tuttosport: “Base solida e il Toro vale, in estate occasione per dare la svolta”

Tuttosport quest'oggi dedica spazio a quello che sarà il Torino del futuro. Dopo la buona vittoria in casa contro l'Udinese c'è motivo per sperare che in estate la dirigenza granata colga l'occasione di rinforzare la squadra e dare una svolta ad un gruppo che adesso con Vanoli pare solido. Non solo Adams con il suo decimo gol stagionale ma tutto il Toro infatti sembra valere in questo momento. Nel 2025 la squadra non ha mai perso in casa e sono arrivati soltanto due ko lontani dall'Olimpico, spinti anche dai tifosi che ieri - nonostante il giorno e l'orario scomodo - erano in più di 20 mila a sostenere il Toro. La Maratona ha festeggiato con nuovi cori impetuosi ma non ha fatto mancare ancora una volta la sua contestazione verso il presidente Cairo.