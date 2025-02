Tuttosport: “Bellanova Cairo, Vanoli e sei mesi da pazzi”

L'edizione odierna di Tuttosport dedica particolare attenzione alla gara d’andata contro il Milan, un match significativo per la presenza di Raoul Bellanova, ex granata, prima del suo trasferimento all’Atalanta: “Sulla fascia destra in quella prima giornata di campionato aveva macinato chilometri su chilometri e aveva anche messo lo zampino sulla prima rete, con quel colpo di testa respinto dalla faccia interna del palo prima del goffo tocco di Thiaw, che aveva consentito al pallone di varcare la linea di porta. La squadra di Vanoli a San Siro disputò una grande partita, si portò anche sul 2-0 con un colpo di testa di Zapata, prima di essere rimontata nel finale dalle reti di Morata (all'89') e Okafor (95’). Cosa poi accadde nei giorni successivi è noto a tutti: l'Atalanta presentò un'offerta per Bellanova e nel giro di poche ore il terzino venne ceduto”.