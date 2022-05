Tuttosport: “Belotti aspetta Juric: per dire sì deve capire i piani”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Oggi - lunedì 23 maggio - è una giornata importante per quel che riguarda il futuro del Torino. Nell'agenda del presidente Urbano Cairo c'è infatti l'incontro con Juric e Vagnati per programmare la prossima stagione e delineare le ambizioni. I tifosi restano in attesa, ma anche Belotti, che prima di prendere la decisione definitiva ha sempre detto di voler capire quali sono gli obiettivi del Toro futuro. Per il Gallo quindi, dopo l'incontro di oggi, la situazione sarà sicuramente più chiara. Così scrive Tuttosport a tal proposito: "Juric oggi a Milano si siederà davanti a Cairo e Vagnati senza avere in tasca l’esito della Belotteide. Un dubbio in più, una problematica aperta in più: inevitabilmente, piaccia o non piaccia. Ma perché Belotti ha deciso di procrastinare la sua risposta? Si fa banalmente sospirare da primadonna o forse attende surrettiziamente un’offerta in particolare da altri club? No, il motivo principe, la chiave va ricercata in primo luogo in una riflessione fin semplice, per quanto a lungo elaborata, studiata, dibattuta nel cuore e con la moglie: il Gallo si fida pressoché ciecamente di Juric, per cui preferisce attendere per l’appunto l’esito dell’incontro odierno tra il tecnico, il presidente e il direttore sportivo del Torino. Soltanto dopo riterrà di avere le idee sufficientemente chiare".