Tuttosport: “Belotti-Insigne, la sfida del gol e dei contratti”

Tuttosport oggi propone un interessante focus sui due capitani delle due formazioni che si sfideranno domani in Torino-Napoli: Andrea Belotti e Lorenzo Insigne. Entrambi, oltre ad essere il simbolo della propria squadra, hanno i contratto in scadenza a giugno 2022 e non hanno ancora chiarito le loro intenzioni per il futuro. I due sono anche compagni in Nazionale e si preparano per vivere un Europeo da protagonisti. Il quotidiano piemontese riporta anche la notizia dell'ufficialità della data per il recupero di Lazio-Torino. È stato stabilito ufficialmente dal Consiglio di Lega che ha scelto che la sfida tra biancocelesti e granata verrà giocata in data 18 maggio quando mancheranno pochi giorni al termine del campionato.