Tuttosport: “Belotti, Singo e Bremer: possibili ultimi derby in granata”

Nell'edizione odierna di Tuttosport invece si valuta chi potrebbe disputare l'ultimo derby della Mole in maglia granata. Belotti è ancora privo di rinnovo e, scartate le richieste dall'estero, restano alcune piste suggestive in Serie A - su tutte il Milan. Ai tempi del primo Allegri si parlava anche di Juventus, oggi "difficile pensare a un ruolo diverso per Belotti di quello di punta di riserva, e difficile pensare che Belotti possa considerare opportuno e attraente un trasloco rimanendo in città. Ma nemmeno l'ipotesi si può escludere a priori. E già solo questo dubbio diventa, per i i tifosi del Toro, l'incubo peggiore". Più concreto l'interesse bianconero per Bremer, giocatore che piace a mezza Europa e ha estimatori anche alla Juventus. L'ultimo giocatore su cui Tuttosport si concentra è Singo, di cui si attende il ritorno ai massimi livelli a conferma di una crescita e di un talento promettente che potrebbe piacere a molti.