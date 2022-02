Tuttosport: “Belotti tornerà da terza scelta dietro a Sanabria e Pellegri”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Andrea Belotti è uno dei protagonisti tra le pagine di Tuttosport. "C’è sempre chi alza il ditino e dice no: no, nel senso di un Belotti ancora e sempre stimato, con annessa una comprensione a priori. Per la serie: se vuole andarsene non è colpa sua, ma è perché gli hanno fatto passare la voglia, anno dopo anno". Non tutti i tifosi la pensano allo stesso modo sulla questione, ma è da tenere in considerazione il fatto che "Cairo gli ha offerto un rinnovo da quasi 3,5 milioni netti a stagione, roba da non crederci al Toro con la crisi che c’è". Con due gol segnati e diversi lunghi stop causa infortunio, Sanabria (in primo luogo) e Pellegri saranno davanti a lui nelle gerarchie: e per un bel po'. "Da capitano del Toro e di un popolo, a 3ª scelta ed elemento divisivo tra i tifosi: la parabola si sta consumando così, pare persino un paradosso, ma in fondo è l’inevitabile conclusione di una curva discendente lunga mesi e mesi di delusioni e silenzi, in campo come davanti ai microfoni".