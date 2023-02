Tuttosport: “Berisha è ancora sul mercato, per lui c’è l’ipotesi Turchia”

Il calciomercato si è chiuso lo scorso martedì sera ma come riportato da Tuttosport, il Torino potrebbe ancora eseguire un movimento in uscita. Si tratta di Etrit Berisha che ha manifestato la volontà di cambiare aria per giocare con maggiore continuità. Quest'anno con il Torino non è mai stato schierato in campo, né in campionato né in Coppa Italia perché chiuso dalla presenza di Milinkovic-Savic. Nelle ultime due partite di campionato (oltre che nella sfida di Coppa Italia a Firenze) il portiere albanese non è stato nemmeno inserito nella lista dei convocati di Juric. Oltre a Vanja i portieri di cui dispone Juric sono i giovani Gemello e Fiorenza. Come riportato dal quotidiano piemontese, a fine gennaio per Berisha si era palesata l'ipotesi Southampton ma alla fine non si è concretizzato l'affare. A questo punto si sta cercando una soluzione che potrebbe essere rappresentata da quei mercati che sono ancora aperti come la Turchia.