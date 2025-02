Tuttosport: “Beto si, Beto no, Beto forse”

L'edizione odierna di Tuttosport tra i vari temi trattati ha posto il focus sul calciomercato granata . A seguire le parole del quotidiano: "Beto sì, Beto no, Beto forse. Il Torino ci riproverà, tornerà ancora all’assalto dell’Everton, però senzadissanguarsi: Cairo l’ha già ricordato chiaramente a Vagnati, per carità attenzione al portafoglio! Oggi, domani e lunedì: fino alla mezzanotte. Tre giornate piene, volendo. D’altra parte il dt con gli agenti del centravanti portoghese (ma nazionale guineense) ha sempre tenuto lubrificato il canale anche in questi giorni di formali silenzi dominati dal tormentone Casadei. Beto spera ancora di levar le tende da Liverpool: vuole tornare in Italia, giocare di nuovo con continuità, rivivere le due stagioni da protagonista".