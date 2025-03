Tuttosport, Biraghi: “Alle punizioni ci penso io”

L'edizione odierna di Tuttosport dedica spazio ad un’intervista fatta a Cristiano Biraghi, presente come ospite sul palco del Teatro Concordia di Venaria per la terza edizione dei Golden Hearts. Sul tema calci piazzati - di cui è uno specialista - il difensore granata ha commentato: “Proprio qualche giorno fa stavo parlando con lo staff tecnico del motivo per cui ci sono sempre meno gol su punizione rispetto a qualche anno fa. È vero che in passato ci sono stati degli specialisti davvero importanti, giocatori che sapevano calciare il pallone molto bene, ma secondo me è sempre più difficile segnare in questo modo perché i portieri ora studiano maggiormente i tiratori, hanno a disposizione più video, più immagini per capire anche dove posizionarsi o dove andrà la palla in base a come viene appoggiato il piede”.