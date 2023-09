Tuttosport: “Boom Toro, Zapata e Rado da sballo”

L'edizione odierna di Tuttosport commenta la vittoria del Torino. I granata ieri hanno espugnato l'Arechi, vincendo per 3-0 grazie alla rete di Buongiorno e alla doppietta di Radonjic. Ecco le parole del quotidiano: "Quinto posto in classifica in coabitazione, partita aperta e sigillata in meno di un’ora, doppietta di Radonjic in versione cecchino stiloso dopo la genialata col Genoa, a segno anche Buongiorno e il suo gol vale doppio ripensando alla coda del mercato (la decisione di restare) e all’importanza di aver sbloccato il risultato."