Tuttosport: “Cairo blinda Singo: un no al Tottenham per l’ivoriano”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Gleison Bremer - ancora molto apprezzato dall'Inter, che continua a mostrare forte interesse sul difensore - e Wilfried Singo sono i due granata più ricercati sul mercato: come scrive Tuttosport, "l’esterno ivoriano in questi ultimi due anni è cresciuto sotto tutti i punti di vista e, quel che più conta, ha ancora un largo margine di miglioramento. Può diventare davvero un top, ovviamente se in buone condizioni fisiche visto che fa della corsa, abbinata alla forza fisica, la sua caratteristica migliore. E considerata la giovane età e la voglia di apprendere può solo diventare più forte". Dalla gara contro l'Inter di dicembre, Antonio Conte ne è rimasto sorpreso, positivamente: l'ex tecnico nerazzurro sta cercando in tutti i modi di portare l'ivoriano con sè al Tottenham, ma il club granata è stato chiaro fin da subito. Un "No" chiaro e conciso: "Singo va tenuto e il Toro, per ora, lo considera incedibile". E se buone notizie arrivano dal club granata, un po' meno ne arrivano dall'infermeria: Samuele Ricci è in dubbio contro il Milan, che in allenamento ha svolto un allenamento differenziato insieme a Praet per un sovraccarico muscolare.