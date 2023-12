Tuttosport, Cairo incontra Juric: “Rinnovo? Prematuro, ma non impossibile”

Sulle pagine odierne di Tuttosport dedicate al Torino, viene dedicato ampio spazio all'incontro tra Ivan Juric e Urbano Cairo. Il patron granata ha parlato con il suo allenatore e ci si chiede a che punto siano i discorsi sul rinnovo di contratto del tecnico ex Verona, vista la scadenza fissata per fine stagione. Molto dipenderà dai risultati che si otterranno in questa stagione che per i granata sarà molto importante e in base al piazzamento finale ci sarà modo di valutare il futuro del progetto tecnico. "Eventualmente vedremo più avanti", le dichiarazioni già rilasciate dal presidente Cairo e riportate dal quotidiano piemontese che sottolinea poi l'importanza di una linea comune per quanto concerne il mercato. In vista di gennaio Vagnati potrebbe essere a lavoro per le uscite di Seck e Radonjic ma a quel punto servirebbero rinforzi di prestigio nella rosa granata.