Tuttosport: “Cairo-Juric, avanti coi progetti”

Dopo il summit di domenica scorsa, Cairo e Juric stanno iniziando a pianificare il futuro. "Il prossimo step? All’inizio del ritiro, a metà luglio, con vista sugli allenamenti a Pinzolo (dal 17 al 29). A quel punto dovrà già essere stata sviluppata una buona parte del mercato in entrata, nelle aspirazioni di Juric e nei patti di domenica scorsa. Di lì in poi, al più tardi entro settembre, verranno a galla ulteriori dinamiche nei rapporti tra Juric, Cairo e Vagnati, sulla base dei fatti emersi. La roadmap, la tabella di marcia, al momento, risulta essere questa. Con un prolungamento contrattuale ancora immanente" scrive il quotidiano tra le sue pagine.

Tentazione Bologna per Ludergnani. "Da un mese, infatti, il club rossoblù si sta guardando intorno per individuare il sostituto di Daniele Corazza, che dopo tredici anni è giunto al passo d'addio. Giovanni Sartori in persona sta lavorando su questo fronte e avrebbe individuato in Ludergnani la figura ideale per affidargli il vivaio. L'ex direttore sportivo dell'Atalanta, infatti, segue da tempo il dirigente ferrarese" riporta Tuttosport.