Tuttosport: “Cairo-Juric, questioni da risolvere. Ma il Toro deve concentrarsi sul Bologna”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Neanche le buone parole di Cairo a Radio Deejay verso l'allenatore Ivan Juric sono servite a rimettere sulla buona strada il loro rapporto: per il tecnico granata, la gestione di Cairo non è stata delle migliori, a partire dalla sessione di calciomercato estiva. Ivan Juric, infatti, si dichiara altamente soddisfatto della squadra e dei giocatori su cui lui ha lavorato - e su cui i cambiamenti si vedono notevolmente - ma non soddisfatto di come ha lavorato, perchè se le condizioni glielo avessero permesso, avrebbe inciso molto meglio di così. E non che così non l'abbia fatto, anzi. "Questo non è lavoro, questa è una barzelletta!", queste le durissime parole di Juric nei confronti del presidente granata. "Quell’idea globale che avevo in testa non c’è stata, per come la pensavo io. E non c’è stata neanche intenzione di farlo": queste le parole di Juric stesso riportate da Tuttosport, che lasciano bene intendere la situazione interna e il loro rapporto un po' altalenante. Oggi, la partita contro il Bologna dev'essere il "punto di svolta": dai giocatori granata, il tecnico croato si aspetta un po' di più del solito, "un po' di sana cattiveria". Il Torino oggi ritroverà anche Mihajlovic, dal lontano 2018 in cui fu esonerato da Cairo. Nella sfida contro i rossobù, i 3 punti non sono più un optional: i brutti ricordi di Empoli e Cagliari sono da eliminare, e la partita contro il Bologna può essere il primo passo. Un primo passo che deve partire dai giocatori, dall'attacco alla difesa. E per gli attaccanti, ora che Belotti è fuori uso fino a febbraio, tra Zaza e Sanabria è concorrenza aperta. Sul resto della formazione, nessuna novità se non Rodriguez che torna titolare, Singo e Aina tornano sulle fasce e sulla trequarti si rivedrà il duo Pjaca-Praet.