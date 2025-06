Tuttosport: “Calciomercato, anche il Toro è sul Cholito Simeone”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Molto probabilmente in questa sessione di mercato estiva il Cholito Simeone lascerà il Napoli. Tra i diversi club che hanno messo gli occhi su di lui c'è anche il Torino, che lo segue da diverso tempo: "I partenopei lo vorrebbero cedere a titolo definitivo, ma se non dovessero

arrivare offerte ritenute adeguate al suo valore, i partenopei lo cederebbero anche in prestito (magari con un diritto di riscatto in favore

dell’acquirente). Simeone ha il contratto in scadenza nel 2026, ma il Napoli ha un’opzione per il prolungamento per un altro anno, fino al 2027. Esercitando questa opzione prenderebbe piede l’ipotesi prestito, ma se ne parlerà casomai nelle prossime settimane. Il Torino nel frattempo ha effettuato i primi sondaggi esplorativi" si legge tra le pagine del quotidiano. Su Simeone c'è anche il Pisa.