Tuttosport: “Calciomercato Torino, granata su Ikonè ed Esposito”

L'edizione odierna di Tuttosport tra le varie notizie trattate ha posto il focus sulla prossima finestra del calciomercato granata. A seguire le parole del quotidiano: "Oltre a un centravanti, un’ala. Si aggiunge un altra prima scelta a Francesco Pio Esposito, per l’attacco: un obiettivo già seguito a gennaio, Jonathan Ikoné. Per un attacco globalmente da rinnovare in ruoli diversi, intendiamo dire. Trattasi di una prima scelta per Vagnati, oggi come oggi, in considerazione anche del budget “ovviamente” misterioso di cui disporrà. E tanto per cambiare tutto dipenderà in primo luogo dalle uscite, dalle cessioni: con Cairo che ambisce a nuove plusvalenze, partendo dalla più che probabile cessione di Ricci".