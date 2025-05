Tuttosport: “Caprile in pole, ma sono 4 i nomi per il dopo Vanja. Ajax su Elmas”

Tuttosport dedica oggi grande spazio al mercato del Torino e la prima notizia riguarda il nuovo portiere della squadra. Con l'addio di Vanja Milinkovic Savic che si fa sempre più probabile in vista dell'estate, sono quattro i profili di estremi difensori che la società granata sta monitorando. Il numero 32 serbo è infatti un possibile partente vista la clausola da soli 20 milioni di euro che attira molti grandi club: sulle sue tracce ci sono il Manchester United e anche il Napoli, nel caso in cui Meret non rinnovasse finendo nell'elenco degli svincolati dal 1 luglio. I quattro nomi segnati sul taccuino del DT Vagnati sono differenti per costi ed età ma la prima scelta al momento è Elia Caprile oggi in forza al Cagliari che in caso di salvezza potrebbe però essere riscattato dai sardi, in alternativa tornerà al Napoli la cui richiesta per il cartellino è di 12 milioni di euro. Il Toro segue anche Wladimiro Falcone che lascerà il Lecce in caso di retrocessione in Serie B e poi anche Lorenzo Montipò del Verona: questi due profili sono più esperti rispetto al giovane Caprile. Infine, l'ultimo portiere in lista è il francese Fofana dell'Angers che è stato proposto nelle scorse ore a Vagnati.