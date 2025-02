Tuttosport: “Casadei alle primarie, si candida già per il Bologna”

Tuttosport quest'oggi analizza anche la situazione relativa a Cesare Casadei: il centrocampista classe 2003 ha fatto il suo esordio con il Torino sabato sera nella sfida interna con il Genoa. Un buon debutto del giocatore arrivato dal Chelsea negli ultimi giorni del mercato invernale. Venerdì i granata faranno visita al Bologna e saranno senza il capitano Samuele Ricci che è squalificato, anche Adrien Tameze non è certo di esserci dopo l'infortunio nella sfida contro il Grifone. Per questo motivo al Dall'Ara potrebbe essere lanciato dal primo minuto proprio Casadei che deve ritrovare ancora la miglior condizione fisica, come ammesso da Vanoli. Tuttavia le qualità dell'ex Inter e Chelsea sono evidenti e si giocherà con Gineitis o Linetty una maglia da titolare per la gara a Bologna.