Tuttosport: “Casadei allievo di Chivu”

Il Torino affronterà il Parma all'Ennio Tardini. Per Casadei sarà una gara dal gusto retrò, dato che ora sulla panchina dei ducali c'è il suo "maestro" Chivu. Il tecnico crociato infatti ha allenato il centrocampista durante la sua avventura sulla panchina dell'Inter Primavera. "Domani pomeriggio al Tardini non ci sarà spazio per i ricordi e tantomeno per i sentimenti. Entrambi faranno di tutto per vincere e dare così un dispiacere all’altro. Banalmente il duello tra Cesare Casadei e Cristian Chivu potrebbe essere catalogato alla voce “L’allievo contro il maestro”. In realtà c’è molto di più. L’allenatore romeno stravede per il centrocampista del Toro. Tanto che ad amici e colleghi profetizzava già quattro anni fa un futuro straordinario per il classe 2003".