Tuttosport: “Casadei: nessun granata ha mai tirato tanto in una partita”

L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport dedica un approfondimento ai numeri di Cesare Casadei. Il centrocampista è arrivato dal Chelsea ed è già riuscito a imporsi come titolare al fianco di Ricci nella mediana a due, e, viste le sue prestazioni, il posto dal 1' non sembra in dubbio. Oltre al primo gol in granata (e in Serie A), anche il dato sui tiri fa stupore: "6 conclusioni verso la porta a Monza (di cui 4 nello specchio, con un gol), miglior tiratore scelto di tutto il campionato del Torino. In 27 giornate, nessun altro granata è mai riuscito a tirare così tanto in una sola partita" riporta il quotidiano, a segnalare che in così poco tempo Casadei si è già imposto come uno dei migliori tiratori della rosa. Questi dati a prima lettura stupiscono, anche se non dovrebbero, conoscendo il suo passato: "Spiccano le 26 reti in 66 presenze con la Primavera dell’Inter (5 su 13 con i giovani del Chelsea), nonché i 3 gol in 12 partite con l’Under 21 (dopo il record di 8 timbri in 9 partite con l’Under 20: 7 dei quali al Mondiale del ‘23, Pallone d’Oro come migliore giocatore e Scarpa d’Oro come miglior realizzatore). In Inghilterra non aveva spazio, a Torino non solo ha subito raccolto 4 presenze di cui 3 da titolare, ma è anche riuscito a colmare due limiti strutturali della mediana granata: l’efficacia nel gioco aereo in una rosa di simil piccoli e piccoletti, nonché per l’appunto la propensione agli inserimenti offensivi con la ricerca del tiro dalla distanza". Un'ottima prestazione di Casadei a Monza, davanti agli occhi del CT della nazionale Luciano Spalletti, che adesso riflette su una sua convocazione tra gli azzurri in prima squadra.