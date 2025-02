Tuttosport: “Casadei va di fretta”

Il nuovo acquisto del Torino sta correndo. Cesare Casadei infatti sta puntando con insistenza alla sfida contro il Genoa, in programma sabato 8 febbraio alle ore 20:45 presso l'Olimpico Grande Torino. L'ex Inter partirà molto probabilmente dalla panchina, ma potrebbe subentrare a gara in corso. "Per questo servirà un periodo di minimo di ambientamento tattico: contro il Genoa sabato sera partirà dalla panchina e verosimilmente subentrerà nelle prime uscite con la nuova casacca. Normale che sia così, ma il Toro lo inserirà gradualmente. Vanoli stima Casadei. Lo ha già riferito pubblicamente dopo la sfida contro l’Atalanta: 'Cesare è un giocatore di prospettiva importante, che ho avuto la fortuna di conoscere all’Inter: ci darà una mano'. Da prodotto del vivaio, ai tempi, il ragazzo si affacciava per le prime volte al mondo dei grandi. Subito con personalità, senza timori reverenziali, anzi con la ferrea volontà di bruciare le tappe".