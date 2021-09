Tuttosport: “Cautela per Belotti, Bremer verso il recupero”

Le pagine odierne dei principali quotidiani in edicola dedicate al Torino

Su Tuttosport si analizzano le gerarchie di Juric a conti fatti, vista la chiusura del mercato, ma anche le possibili scelte in vista della Salernitana con un occhio agli infortunati. Il tecnico croato punta a recuperare due punti fermi come Belotti e Bremer, per andare a caccia dei primi punti in campionato. Il Gallo giocherà solo se effettivamente in condizione, per non rischiare stop più lunghi. Per Bremer filtra ottimismo visto i giorni in più che ha avuto per recuperare dall'infortunio alla caviglia. Va verso il forfait invece Zaza.