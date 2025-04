Tuttosport: “C’è un Toro con Vlasic e c’è un Toro senza Vlasic”

"C'è un Toro con Vlasic e c'è un Toro senza Vlasic: lo ha certificato la partita di Como, la prima in cui Vanoli ha dovuto fare a meno del suo numero 10 da quando ha abbandonato il 3-5-2 di inizio stagione per passare al 4-2-3-1 - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - Senza il croato a svariare sulla trequarti il tecnico, al Sinigaglia, ha dovuto accantonare anche questo sistema di gioco per passare al 4-4-2 con Sanabria al fianco di Adams in attacco: una soluzione che non ha però funzionato, come dimostra il fatto che i due attaccanti, tornati a giocare uno vicino all'altro, non sono riusciti a portare pericoli alla porta di Butez. Per questo motivo nella partita contro l'Udinese in programma lunedì, la speranza è quella di poter nuovamente contare su Vlasic. " E in conclusione: "Questa mattina la formazione granata si ritroverà al Filadelfia - dopo i tre giorni di riposo concessi da Vanoli - per iniziare a preparare la gara di Pasquetta: per prima cosa verranno valutate proprio le condizioni del fantasista, che a poche ore dal calcio d'inizio della gara contro il Como era stato costretto a fermarsi a causa. di un fastidio al polpaccio. Un problema però totalmente diverso da quello che da alcune settimane sta tenendo ai box Lazaro: l’infortunio di Vlasic è di origine traumatica, derivante da un colpo subito, e per questo motivo in casa Torino trapela un certo ottimismo sul fatto che possa recuperare in tempo per la partita contro i friulani".