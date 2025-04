Tuttosport: “Con l’Udinese vale”

C'è voglia di riscatto dopo la pessima prestazione contro il Verona in casa e con il Como in trasferta. Lunedì i granata affrontano l'Udinese, gara che servirà proprio per ripartire. "Le ultime partite di campionato saranno tutte fi nali: Paolo Vanoli nelle ultime settimane l’abbiamo sentito più volte ripetere questa frase, quasi come fosse un mantra, per cercare di motivare ancora di più la propria squadra nel fi nale di stagione. Ma se in vista della gara di lunedì contro l’Udinese servisse una motivazione ulteriore per cercare di tornare alla vittoria, dopo la brutta prestazione contro il Verona e la sconfitta di Como..."