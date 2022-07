Tuttosport: “Continua il pressing su Denayer, Schuurs e Lucumì le alternative”

In casa granata Jason Denayer resta il preferito per sostituire Bremer, ma non mancano le alternative, come si può leggere sulle pagine odierne di Tuttosport: "In queste ore Davide Vagnati sta continuando a lavorare con gli agenti di Jason Denayer, nazionale belga, attualmente svincolato dopo la fine dell’avventura all’Olympique Lione e filtra un discreto ottimismo sul buon esito della trattativa. [...] Davide Vagnati vuole chiudere in fretta, non c’è molto tempo da perdere considerando che l’inizio del campionato si sta avvicinando, ma se il “prescelto” non dirà subito sì si sposterà su altri obiettivi che sta curando e coltivando in queste ultime ore. Uno di questi - come abbiamo riportato sul giornale di ieri - è Perr Schuurs, 22 anni, centrale dell’Ajax, giocatore che nonostante la giovane età ha già collezionato 59 presenze nel campionato olandese e 11 in Champions League. [...] Altro obiettivo è Jhon Lucumì, 24 anni, difensore e nazionale colombiano che milita nel Genk".