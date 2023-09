Tuttosport: “Dal mercato Juric voleva un trequartista in più”

"Juric dall’ultimo mercato voleva un altro trequartista da affiancare a Vlasic, più che una punta: non ama cambiare il suo sistema di gioco e per questo si prende il tempo necessario per valutare la situazione tattica del suo Torino" scrive Tuttosport nell'edizione odierna ribadendo la fermezza con cui il tecnico granata ha parlato della volontà di continuare con il 3-4-2-1. Sostiene però il quotidiano: "L'impressione è che il tecnico, con Zapata e Sanabria in buone condizioni, suo malgrado dovrà per forza di cose modificare qualcosa visto che sarebbe un controsenso logico e calcistico tenere fuori uno dei due". Conclude Tuttosport: "La soluzione più logica, meno indolore e meno lontana dal credo calcistico di Juric sarebbe un 3-4-1-2 con Vlasic dietro alle punte oppure restare ancorati al vecchio sistema con il paraguaiano a fi anco di Vlasic. In tutto questo la chiave è proprio Vlasic: il croato, infatti, dovrà adeguarsi più di tutti all’eventuale novità che per forza di cose dovrà portare l’allenatore".