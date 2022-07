Tuttosport: “Dal pressing all’ironia e le urla: i 10 comandamenti di Juric”

Nell'edizione odierna del quotidiano, Tuttosport dedica un focus a Ivan Juric ed al suo metodo di lavoro in questi giorni di ritiro austriaci, che si articolerebbe attorno a 10 concetti principali. "1) Energia. Durante l'allenamento di mercoledì, constatando la stanchezza dei suoi, così ha parlato: 'è quando siete stanchi che dovete spingere'; 2) Pressing. I primi a portarlo devono essere gli attaccanti; 3) Uno contro uno. Juric ha bisogno di quei giocatori bravi a puntare l'avversario; 4) Distanze. I reparti devono stare stretti; 5) Rapidità. La palla deve muoversi molto e circolare velocemente; 6) Conclusioni. Una specialità in cui sta lavorando molto ed in cui i granata devono migliorare; 7) Lanci. Milinkovic-Savic sa bene della loro importanza nel gioco di Juric; 8) Silenzio. In ottica mercato; 9) Urla. In campo si fa sentire eccome. 10) Ironia e divertimento. Dietro la faccia da cattivo c’è un uomo dotato di ironia. Se Radonjic è portatore della stessa qualità, tra i due sarà subito intesa. 'Tranquillo Rado, stai pure a terra, chettifrega, tu giochi due/tre volte l'anno'. In più Juric invita i suoi a divertirsi: 'Divertitevi che state giocando a pallone'".