Tuttosport: “Delusione Izzo: la parabola discendente da idolo a esubero”

"C'eravamo tanto amati". Con questa frase si potrebbe riassumere l'evoluzione del rapporto tra Armando Izzo e il Torino, da idolo dei tifosi (vedi "Armandinho") a desaparecido di lusso. Qualche screzio di troppo con Juric, gli infortuni e una condizione atletica tutt'altro che ottimale gli hanno fatto perdere punti nelle gerarchie della difesa granata, tanto che il Ds Vagnati aveva già provato a trovargli un'altra sistemazione già in estate (destinazione Cagliari rifiutata). Ed è probabile che il tentativo venga ripetuto a gennaio, con la Roma e lo scambio con Kumbulla sullo sfondo come riportato da Tuttosport: "In estate arriva Juric e tutti a pensare: perfetto per la difesa a 3, Izzo sarà pietra miliare del nuovo progetto tecnico, figurati; lo aveva a Genova, lo conosce e lo apprezza. Per carità. [...] Domenica si gioca a Roma, lo attende forse un’altra panchina. Magari il Torino riproverà ad allacciare certi discorsi. Là c’è quel Kumbulla che garba poco a Mourinho e giocava benissimo con Juric a Verona: che dite, a gennaio?".