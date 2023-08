Tuttosport: “Distanza col Bologna per Barrow, c’è un inserimento dei sauditi”

Tuttosport quest'oggi riporta una notizia legata al mercato del Torino che in questi ultimi giorni di sessione dovrà ancora procedere con qualche acquisto. Uno degli obiettivi dei granata per l'attacco è Musa Barrow del Bologna, l'offerta del DT Davide Vagnati per ora è quella di un prestito con diritto di riscatto a 7-8 milioni di euro. La distanza con il club rossoblù è ancora molto ampia perché la richiesta è quasi del doppio, pari a 15 milioni di euro. In questo scenario di distanza, che il Toro dovrà cercare di assottigliare se vorrà assicurarsi le prestazioni dell'attaccante del Bologna, si sta inserendo un club dell'Arabia Saudita. Il giocatore non disdegnerebbe un trasferimento nella Saudi League prendendo esempio dai moltissimi colleghi che negli ultimi mesi hanno accettato le proposte dorate provenienti da questa zona di mondo.