Tuttosport: “Djidji non recupera per la Lazio, Mandragora lavora ancora a parte”

Il Torino continua a preparare la trasferta contro la Lazio di sabato sera, e contestualmente in casa granata si fa la conta degli indisponibili per la sfida contro i biancocelesti, come si può leggere sulle pagine odierne di Tuttosport: "Dal Filadelfia nessuna buona nuova su possibili recuperi. L’unica speranza è aggrappata al nome di Mandragora: il centrocampista continua a svolgere un lavoro differenziato e non si è ancora unito al gruppo. Nella migliore delle ipotesi sarà convocato per andare in panchina, ma al momento non ci sono certezze. E anche Djidji, alle prese con un problema muscolare, continua a lavorare a parte e tornerà disponibile solo la prossima settimana. Salterà quindi la trasferta di Roma. Tempi di recupero lunghi per Warming: lesione di primo grado al muscolo ileopsoas, e Sanabria (lesione al polpaccio). Il danese ne avrà per un mese, mentre il paraguaiano ne avrà ancora per quindici giorni. Zaza, per concludere il discorso infortunati, potrebbe rientrare nel gruppo in settimana ed essere convocato".