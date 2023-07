Tuttosport: “Doig e Tameze nuovi incontri”

Che il Torino sia interessato a Doig e Tameze è un fatto ormai risaputo. Se per il primo sembra che la trattativa sia vicinissima alla chiusura ormai da tempo, anche per il secondo le distanze tra i due club sembrano ora diminuite. Anche perché i granata, secondo Tuttosport, potrebbero estrarre un asso dalla manica per portare la dirigenza gialloblù a cedere i due giocatori: si tratta di Simone Verdi, il cui valore si aggira sui 3,5 milioni, stessa cifra della clausola rescissoria di Tameze. Si ipotizza dunque uno scambio. Ecco le parole del quotidiano in merito a ciò: "Nell’ultimo summit tra le parti non è ancora stato raggiunto l’accordo definitivo, ma l’intesa comune è vicina. Se tutte le tessere del mosaico andranno a combaciare, il Verona ritroverà un giocatore risultato importante nella scorsa salvezza, mentre Juric avrà il secondo esterno forte sui tre di pari valore richiesti, nonché un centrocampista di sostanza lanciato nell’ultimo anno trascorso dal croato a Verona."