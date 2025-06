Tuttosport: “Torino, dopo il riscatto di Biraghi occhi puntati su Pio Esposito”

"Avanti insieme. Il summit milanese di ieri a pranzo nel centro di Milano ha prodotto la fumata bianca per il riscatto di Cristiano Biraghi. Il terzino sinistro continuerà a vestire la maglia granata. Una mossa che non era affatto scontata alla luce del ritorno di Pioli sulla panchina della Fiorentina - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - il faccia a faccia meneghino tra Urbano Cairo e l’agente Mario Giuffredi ha confezionato il riscatto. Un affarone, considerati i prezzi che circolano attualmente sul mercato. La permanenza a titolo definitivo del terzino di Cernusco sul Naviglio costerà, infatti, appena 250 mila euro. Impossibile quindi non affondare il colpo". E in conclusione: "Il Toro è alla ricerca di un centravanti da affiancare a Zapata. Intriga parecchio il gioiellino interista Pio Esposito. Il classe 2005 fa gola a mezza Serie A: sulle sue tracce ci sono, infatti, Genoa, Cagliari, Bologna e Parma. Occhio però al club granata che da mesi segue con attenzione il goleador, messosi in luce in Serie B con lo Spezia. L’Inter deciderà il suo futuro più avanti, visto che ora Pio è con la Prima Squadra a Los Angeles e disputerà il Mondiale per Club. Una vetrina che potrebbe mandare in orbita la punta e cambiare il suo destino, qualora dovesse mettersi in luce nella rassegna iridata. Anche perché sulla panchina interista è sbarcato quel Cristian Chivu che ha già allenato Esposito ai tempi degli Allievi e in Primavera. Dovesse però esserci un’apertura al prestito da parte di Marotta, il Torino ci proverà con forza come ribadito ieri pomeriggio nel summit col procuratore Giuffredi che, oltre a Biraghi, assiste pure il talento nerazzurro. Un feeling che potrebbe aiutare il Toro a scavalcare la folta concorrenza nella corsa a Esposito".