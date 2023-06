Tuttosport: “Dovbyk torna sul mercato, il Toro al summit del gol”

"Artem Dovbyk torna sul mercato, il Torino torna a pensare a lui" scrive Tuttosport con un focus dedicato all'attaccante, tanto chiacchierato nella scorsa estate quando l'interesse granata era esploso. Secondo il quotidiano, "i contatti con l'entourage del centravanti non si sono mai interrotti durante questa stagione sportiva: il bomber del Dnipro è da almeno 18 mesi un pallino di Vagnati". Dovbyk è reduce da un'annata ancora prolifica, con 24 reti e 6 assist nel campionato ucraino in 30 partite, bottino con cui si è laureato capocannoniere della competizione. In Italia lo seguono Udinese, Salernitana, Torino e Bologna. Dovbyk prima dovrebbe comunque rinnovare con il Dnipro (come ai tempi fece Bremer con i granata), "un prolungamento strategico, insomma, volto a garantire a Dovbyk la possibilità di liberarsi di fronte a offerte non inferiori ai 13milioni". Il Torino ci pensa, valutando come sistemare un attacco che è risultato il 14esimo in Serie A.