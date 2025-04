Tuttosport: “Due tocchi di polemiche”

Nell'edizione odierna del quotidiano si parla della gara tra Como e Torino, persa 1-0 dai granata: "Due tocchi di polemiche. Soltanto dopo la trasmissione di Dazn “Open Var” si è capito quali immagini hanno utilizzato in sala Var per annullare il gol di Ilic con cui il Toro a Como aveva pareggiato al 92’. E così è esplosa la protesta dei tifosi granata. Senza Lazaro l’equilibrista sono guai In due delle ultime tre sconfitte era assente: e nella terza è stato sostituito quando si era in parità. La sua intelligenza tattica ha aiutato la squadra a diventare più competitiva. Elmas il Tiratore nessuno come lui. Media da leader in 8 gare, un gol ogni 3 conclusioni: è il macedone il giocatore più pericoloso del Toro".