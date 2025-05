Tuttosport: “Effetto domino in panchina”

Nell'edizione odierna del quotidiano il focus è posto sul futuro della panchina granata: "Effetto domino in panchina: Cairo aspetta le prossime mosse di Lotito, ormai deciso a silurare il proprio allenatore, che ha come modulo di riferimento lo stesso sistema tattico di Vanoli. Guadagna 1,5 milioni netti e con la Lazio ha il contratto in scadenza nel 2026. Vanoli “libera” il Fila, mentre il presidente non dà più garanzie su un possibile incontro. Gattuso possibile alternativa, se no Gilardino. Farioli: il Torino in coda e sale il 4-2-3-1 di Baroni. Un post di Sanabria sembra contro Vanoli. E prima della Roma...Tonny enigmatico sul siluramento del tecnico? «Non tutto il male viene per nuocere: un insegnamento»".