Tuttosport: “Elmas, la strada per il riscatto è in salita”

"Più che una salita è un Mortirolo, la strada che il Toro deve percorrere per tentare di arrivare al riscatto di Eljif Elmas. La situazione, per intendersi, è ben diversa rispetto a quella di Nikola Vlasic, nell’agosto del 2023 acquisito dalla società granata per una cifra di poco superiore ai 10 milioni a fronte di un diritto di riscatto fissato a 15 (con il West Ham) - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - Per quanto riguarda Elmas, arrivato dal Lipsia, si parte da un diritto di riscatto a 17. Il club tedesco, a differenza di quello inglese, pare poco disposto a procedere con sconti, anche alla luce della qualità delle prestazioni offerta dal macedone in granata. Di raro impatto l’avvio, con ben 4 gol nelle prime 7 uscite, con Vanoli. Nelle successive cinque giornate l’incidenza non è stata così evidente, ma Elmas rimane comunque un giocatore in grado di fare la differenza, in squadre di media, alta classifica.". E in conclusione: "Se il Toro vuole passare da un valore medio a uno alto è con elementi quali il trequartista che deve rinforzarsi. Tuttavia, allo state dell’arte, quindi in assenza di monetizzazioni che possano eventualmente modificare il tetto di spesa per gli acquisti, è da escludere la disponibilità di Cairo a spendere 17 milioni per il macedone".