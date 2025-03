Tuttosport: “Elmas vuole il Toro: servono 14 milioni”

Arrivato a gennaio, Elmas è già diventato imprescindibile per il Torino di Paolo Vanoli. Proprio per questo sia il giocatore che il club granata vorrebbero continuare insieme anche in futuro: "A gennaio l’operazione è stata chiusa in prestito con diritto di riscatto: una soluzione che lì per lì ha favorito il Toro che non ha sborsato un euro, ma che non ha blindato il calciatore. Il diritto è stato infatti fissato a 17 milioni, che sono oggettivamente parecchi. Il Lipsia non regalerà Elmas, tanto più se proseguirà su questi livelli, tuttavia potrà scendere a una cifra che rumors di mercato attestano sui 14 milioni" si legge tra le pagine del quotidiano.