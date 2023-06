Tuttosport: “Entrano nel vivo i discorsi per portare Acuna al Torino”

Tuttosport questa mattina dedica ampio spazio al mercato del Torino. Sulle pagine del quotidiano piemontese si legge dell'interesse dei granata per Marcos Acuna, esterno di proprietà del Siviglia. Il giocatore argentino ha il contratto in scadenza con gli andalusi nel 2025 e per questo va prima trovato un accordo economico tra le società. Cairo ha stanziato un tetto di 7 milioni per l'acquisto di Acuna e Vagnati è al lavoro per provare a convincere la dirigenza spagnola. Saranno quindi giorni molto caldi in questo senso perché andrà poi trovata anche l'intesa con l'entourage del giocatore per quanto riguarda il discorso stipendio. Acuna è un profilo caldeggiato da Juric che ne conosce le qualità e lo ritiene il giusto rinforzo per la sua fascia sinistra soprattutto per le qualità e l'esperienza che un neo Campione del Mondo come lui potrebbero portare nello spogliatoio granata.