Tuttosport: “Estate da brivido”

Vanoli è al lavoro per la prossima stagione, ma per farlo serve il salto di qualità. Salto che passerà inevitabilmente dalla prossima estate, quella dell'ennesimo mercato. "Vanoli ha più volte dichiarato che sta lavorando anche per la prossima stagione. Ed è vero che con gli arrivi di Biraghi, Casadei ed Elmas la squadra, come del resto confermano gli ultimi risultati, ha fatto un bel salto di qualità sia sotto l’aspetto dei risultati sia sotto quello, ugualmente importante, del bel gioco. Pure il cambio di sistema ha contribuito a risolvere i problemi perché ha messo i giocatori nella condizione di esprimere al meglio le loro caratteristiche".