Tuttosport: “Feralpisalò a Superga, omaggio agli Invincibili”

Domani Torino e Feralpisalò si affronteranno nel match valevole per la Coppa Italia. La squadra lombarda per aggiudicarsi il passaggio del turno e affrontare i granata, aveva vinto lo scorso 6 Agosto contro il Vicenza. Poco dopo il termine del match che ha consegnato il passaggio del turno ai verdazzurri, ecco la proposta del presidente: prima della gara contro il Toro recarsi in pellegrinaggio con la squadra a Superga per onorare la storia degli Invincibili. Domani mattina il presidente Pasini e la squadra, concretizzeranno la bellissima idea e saliranno al colle. È stata preparata anche una maglia celebrativa dell’evento che verrà consegnata a Cairo. Ecco le parole di Tuttosport a riguardo: "Al presidente Giuseppe Pasini piace rispettare e rendere omaggio ai luoghi in cui gioca la sua squadra. Oltre al saluto sulla collina di Superga, è prevista anche la stampa di una maglia speciale che la Feralpisalò donerà ad Urbano Cairo. Un’iniziativa simile a quanto fatto due anni fa in occasione della semifinale di playoff giocata a Palermo, quando i bresciani indossarono una maglia con i volti di Falcone e Borsellino, in ricordo delle stragi mafiose del 1992."