Tuttosport: “Fermento Schuurs. E Hien si scalda”

Occhio a queste ultime giornata di calciomercato. Manca sempre meno alla fine e i colpi di scena possono essere sempre dietro l'angolo. E quindi occhio a Perr Schuurs. Come riportato da Tuttosport, molto potrebbe passare proprio dall'olandese. "Il mercato ruota intorno a Perr Schuurs. Questa è la realtà del Toro. In bilico tra la scelta di privarsi di uno dei giocatori più importanti e futuribili della rosa e gli innesti da consegnare a Juric in vari reparti. Ma, ovviamente, ogni mossa passa dal disporre o meno dei 40 milioni di tesoretto garantiti dalla cessione di Perr. L'olandese è seguito da tre colossi d'Oltremanica: Arsenal, Tottenham e Liverpool. Nonché, in Italia, all’Inter dovesse saltare l’assalto a Pavard. La sua eventuale uscita porterebbe a compiere valutazioni immediate anche per la difesa. Come sempre, il nome più gettonato rimane quello di Isak Hien. Ieri sono nuovamente andati in scena incontri tra Vagnati e l’entourage dello svedese".