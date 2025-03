Tuttosport: “Finalmente le parole da Toro di Belotti”

Tuttosport oggi tra le pagine dedicate al Torino rilancia alcune dichiarazioni dell'ex capitano Andrea Belotti che riguardano da vicino il mondo granata. L'attaccante classe 1993 si è trasferito a gennaio dal Como al Benfica per provare così la sua prima esperienza all'estero in carriera e in una recente intervista ad A Bola, ha parlato anche di Toro. Il quotidiano piemontese riprende stamattina queste dichiarazioni che potrebbero far felice parte della tifoseria granata, rimasta scottata nell'estate del 2022 quando è passato da svincolato alla Roma senza rilasciare nessuna parola di saluto a quei sostenitori che per 7 anni lo hanno sempre seguito. "Come capitano del Toro ho avuto il compito di leggere i nomi di coloro che sono morti nella tragedia di Superga, sono incisi su una lapide in quel luogo unico e non è stato per niente facile. Devo dire che Superga è uno dei posti più toccanti in cui io sia mai stato. La prima volta che ho dovuto declamare, uno per uno, tutti i nomi delle 31 vittime del disastro aereo, ho sentito dentro di me qualcosa di molto profondo a livello emozionale: ed è stato senza dubbio un momento che mi accompagnerà per tutta la vita", ha dichiarato Andrea Belotti raccontando così ai tifosi portoghesi cosa si provi.