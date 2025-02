Tuttosport: “Fumata nera per Ilic a Mosca, ora va inserito di nuovo in lista”

Tuttosport oggi propone un aggiornamento sul mercato del Torino che, nonostante sia chiuso da diverso tempo per le squadre di Serie A, in casa granata non si è mai arrestato del tutto perché approfittando della sessione ancora aperta in Russia è proseguito tentando di chiudere per la cessione di Ivan Ilic allo Spartak Mosca. Alla fine la partenza del centrocampista serbo in direzione russa è però saltata e l'ex Verona ha già fatto ritorno a Torino dove ha già ripreso ad allenarsi nelle strutture del Filadelfia. Per il Toro sfuma così un incasso importante di circa 20 milioni di euro e adesso ci sarà da ritrovare un posto nella lista da consegnare alla Lega Serie A per reinserire nuovamente Ilic in modo che possa dare il suo contributo alla causa.