Tuttosport: “Gol e follia, c’è l’Empoli: Adams vuole un’altra magia”

"Chissà se Ché Adams da Leicester avrà la fortuna di vedere il film “Amici Miei”. “Amici miei”, per scriverla gergalmente, fa scassare dal ridere, ma sparse qua e là contiene anche gemme preziose. Come la voce fuoricampo che definisce il genio: «Che cos’è il genio? È fantasia, intuizione, colpo d’occhio e velocità di esecuzione»- esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - Ora, tornando indietro al 13 dicembre, cioè alla trasferta del Torino a Empoli decisa da un gol di Adams, si può tranquillamente adattare la definizione al colpo di genio che aveva materializzato lo scozzese. «Mister, fammi entrare che segno», la preghiera dell’attaccante rivolta a Vanoli". E in conclusione: "In questi giorni al Fila ha studiato nuove, possibili soluzioni per liberare il genio e superare l’Empoli. Avversaria che aveva eliminato il Toro dalla corsa alla Coppa Italia: quando i granata, dopo il successo di Verona, si erano arrampicati in cima alla classifica. Un ko vendicato dal Toro in campionato, nel momento in cui invece la squadra di Vanoli soffriva e quella di D’Aversa era la rivelazione del campionato".