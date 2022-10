Tuttosport: “Graziani consiglia il Toro: ‘Uscite prima, siate spietati'”

A pochi giorni dal derby della Mole, Tuttosport ha intervistato l'ex bomber del Torino, Ciccio Graziani, il quale, nell'edizione odierna del quotidiano, ha parlato così della stracittadina piemontese, spaziando tra i suoi tempi e l'attualità. Si legge: "La Juve di Allegri è come un cinghiale ferito: se si sente braccato diventa l’animale più pericoloso che ci sia. Ma una situazione come questa grida al Toro di approfittarne. Deve essere spietato e col cuore caldo. Se mi piacerebbe giocare questa partita? Da matti, ma mi limito a dare un consiglio ai granata, ovvero di fare come ai nostri tempi. Quando mancavano due minuti all'inizio, un nostro dirigente ci faceva un urlo e uscivamo tutti in anticipo. Così arrivavamo sempre per primi nel corridoio e ci facevamo sentire per intimidirli. Juric? Mi piace molto. Mi ricorda Giagnoni. Si assomigliano molto per il loro modo di vivere la partita e di allenare senza darti mai un attimo di pausa. I trequartisti granata? Quello che mi incuriosisce più di tutti è Radonjic. Vorrei capire quali siano le sue potenzialità di crescita. Al Toro manca comunque una punta. A Cairo direi di prendere un attaccante vero, così vedrà che il salto di qualità arriverà".