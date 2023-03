Tuttosport: “Guaio per Juric, Vlasic rischia 20 giorni di stop”

L'edizione odierna di Tuttosport riporta una notizia che non renderà felice l'allenatore del Torino Ivan Juric. Il trequartista granata Nikola Vlasic sembra che stia correndo il rischio di restare fermo altri 20 giorni per l'infortunio che lo ha già fatto restare fuori nell'ultimo periodo. Il numero 16 del Toro ha già infatti saltato le ultime due partite di campionato, contro Cremonese e Juventus, nelle quali è arrivato un solo punto. Il prossimo impegno per Juric e i suoi ragazzi sarà contro il Bologna e si tratta di una sfida molto importante per restare agganciati al treno settimo posto, i rossoblù al momento hanno 4 punti in più dei granata. Vlasic se tutto va bene potrebbe tornare a disposizione per la partita in casa del Sassuolo in programma il 3 aprile, secondo il quotidiano piemontese. Una perdita triste per Juric che ha sempre sottolineato l'importanza del croato nella fase offensiva della sua squadra.