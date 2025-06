Tuttosport: “Hadjam-Toro: incontro per la freccia dello Young Boys”

Il Torino ha messo gli occhi su Jaouen Hadjam. Hadjam è un terzino algerino che attualmente milita nello Young Boys ed in questa stagione ha collezionato in campionato 35 presenze, condite da e gol e 3 assist. Davide Vagnati lo sta seguendo da tempo: "Ecco l’accelerata di Vagnati anche per questa new entry targata Young Boys. Ripetute chiacchierate con l’entourage del nazionale algerino, quindi il nuovo summit di ieri e il contatto diretto con dirigenti della società svizzera. Così da verificare nel dettaglio la possibilità di aprire e portare avanti una trattativa, mettendo sul piatto una prima off erta propedeutica, tra i 6 e i 7 milioni di euro, comprensiva di ampi bonus" si legge tra le pagine del quotidiano.