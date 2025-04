Tuttosport: “I centrocampisti sono sempre più decisivi per Vanoli”

"Chissà cosa starà pensando Ivan Juric a Sothampton con la sua squadra ormai retrocessa nella Championship, la Serie B inglese: il tecnico croato, ai tempi del Torino, chiedeva con insistenza più gol ai suoi centrocampisti, ma senza risultati. Adesso con Vanoli, trequartisti, mezzali e mediani vanno a bersaglio con notevole regolarità - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - E così il Toro si è messo a volare grazie (anche) ai suoi centrocampisti. In questa speciale classifica Vlasic fa la parte del leone con 4 reti. A seguire Elmas e Gineitis a quota 3. Poi Casadei, Ilic, Linetty e Ricci a uno. In tutto fanno 14 centri Considerando che la squadra ha realizzato 31 gol, i centrocampisti hanno portato in dote il 40% del totale: niente male, no? E bisogna considerare che Elmas e Casadei sono arrivati nel mese di gennaio e Gineitis spesso parte dalla panchina". E in conclusione: "Il centrocampo granata in percentuale è il terzo del campionato dopo quelli di Venezia e Cagliari. I veneti sono a quota 10 su 23 gol, i sardi a 13 su 31. Questo sta anche a significare che non avendo un bomber di professione i tecnici di queste squadre cercano e trovano soluzioni diverse. Il Toro sta costruendo un futuro importante e ha risvegliato l’entusiasmo dei tifosi nonostante l’11º posto in classifica".