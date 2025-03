Tuttosport: “I granata arrivano col morale a terra, ma un successo nel derby…”

Le pagine dedicate al Torino del quotidiano Tuttosport regalano un certo spazio alla grande sfida di giornata: il derby Primavera. A partire dalle 13, infatti, i bianconeri di Magnanelli - che non parteciperà alla sfida in quanto espulso nella scorsa giornata a Roma - attendono i granata di Felice Tufano. Dalla loro i torelli arrivano alla sfida con il morale a terra, dopo un periodo decisamente negativo e reduci dalla più recente sconfitta contro il Verona. Per una sfida così importante si fa anche il confronto con la gara d'andata, in cui il Toro era riuscito ad imporsi con personalità, grinta e qualità. In questi mesi, però, la Juventus ha fatto parecchi passi avanti, mentre i granata "col passare dei mesi hanno perso lo smalto che ha caratterizzato le ottime prestazioni di ottobre e novembre in modo particolare", riporta il quotidiano. La sfida è fondamentale anche per la classifica: i bianconeri hanno da difendere il sesto posto, mentre dall'altra parte i granata sono a 7 punti da quella posizione che tanto bramano. Una vittoria nel derby permetterebbe ai ragazzi di Tufano di risollevare il proprio morale e cominciare un'ultima parte di stagione con un altro piglio.