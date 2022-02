Tuttosport: “I nuovi acquisti il nuovo volto del futuro del Toro”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

"Quattro innesti e cinque partenze": da Rincon alla Sampdoria fino a Seck dalla Spal, arrivato ieri nell'ultimo giorno di mercato. E i rinforzi arrivano anche per la Primavera, con D'Aprile dal Crotone. E parlando di Seck: "si tratta di un giocatore che con Juric potrà crescere. Con lui, e gli altri innesti, i granata guardano a un futuro ambizioso, o almeno così sperano i tifosi perché comunque i volti nuovi andranno verificati sul campo". Da oggi, il giocatore potrà essere a disposizione di Juric per gli allenamenti al Filadelfia, sul quale la questione delle vele non è ancora chiusa, ma solleva ancora delle problematiche. A proposito di allenamenti, quindi, il Torino dovrà adesso recuperare la partita anche con l'Atalanta: ieri in giornata è arrivata la decisione del Giudice Sportivo, accogliendo il ricorso dei granata. La sfida contro i bergamaschi si dovrà dunque disputare, ancora non si sa quando, ma il 3-0 a tavolino è stato così escluso.